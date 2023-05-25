İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9329
  • EURO
    21,4759
  • ALTIN
    1245.65
  • BIST100
    4427.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • N'Golo Kante, Türkiye'ye geliyor! Yılın transferi hayırlı olsun
Spor

N'Golo Kante, Türkiye'ye geliyor! Yılın transferi hayırlı olsun

Sezon sonunda İngiliz ekibi Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız N'Golo Kante, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig devi N'Golo Kante için harekete geçti. İşte detaylar...

25 Mayıs 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
N'Golo Kante, Türkiye'ye geliyor! Yılın transferi hayırlı olsun
ABONE OL

Sezon sonunda kadrosunda büyük oranda değişime gidecek olan Chelsea, yıldız oyuncusu N'Golo Kante ile de yollarını ayıracak. 32 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek N'Golo Kante ile görüşmelere başladı.

Yıldız oyuncu için Beşiktaş yönetiminin ısrarcı olacağı belirtildi. Orta saha bölgesinde bu sezon yaptığı transferlerinden verim alamayan siyah-beyazlılar, N'Golo Kante ile bu bölgedeki sorununu çözmeyi planlıyor.

N'GOLO KANTE SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN

İngiltere'den ayrılmak isteyen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. N'Golo Kante, daha öncesinde de kendisiyle fotoğraf çekindiği sırada, Fenerbahçe'ye transfer olmasını söyleyen Türk taraftarlara "Ben Beşiktaşlıyım" cevabını vermişti.

N'GOLO KANTE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Golo Kante, sakatlığı sebebiyle bu sezon Chelsea forması altında sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapma başarısı gösterirken gol katkısı sunamadı. N'Golo Kante, bu sezon toplamda ise 685 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.