N'Golo Kante, Türkiye'ye geliyor! Yılın transferi hayırlı olsun

Sezon sonunda kadrosunda büyük oranda değişime gidecek olan Chelsea, yıldız oyuncusu N'Golo Kante ile de yollarını ayıracak. 32 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosunda görmek isteyen Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek N'Golo Kante ile görüşmelere başladı.

Yıldız oyuncu için Beşiktaş yönetiminin ısrarcı olacağı belirtildi. Orta saha bölgesinde bu sezon yaptığı transferlerinden verim alamayan siyah-beyazlılar, N'Golo Kante ile bu bölgedeki sorununu çözmeyi planlıyor.

N'GOLO KANTE SÜPER LİG'E ÇOK YAKIN



İngiltere'den ayrılmak isteyen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor. N'Golo Kante, daha öncesinde de kendisiyle fotoğraf çekindiği sırada, Fenerbahçe'ye transfer olmasını söyleyen Türk taraftarlara "Ben Beşiktaşlıyım" cevabını vermişti.

N'GOLO KANTE'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

N'Golo Kante, sakatlığı sebebiyle bu sezon Chelsea forması altında sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapma başarısı gösterirken gol katkısı sunamadı. N'Golo Kante, bu sezon toplamda ise 685 dakika sahada kaldı.