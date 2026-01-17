Fenerbahçe'de N'Golo Kante transferi yılan hikâyesine döndü. Sarı-lacivertli yöneticilerin Suudi Arabistan'a gidip her konuda anlaşmaya vardığı Fransız yıldıza Al İttihat kulübü çıkış izni vermiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu, kış transfer döneminde yasal olarak istediği kulüple görüşüp anlaşma yapabiliyor. Bu yasal hakkına rağmen Fenerbahçe ile görüşme niyetini kulübü Al İttihat'a bildiren Kante için Suudi basını, "Çok nazik ve centilmen bir davranışta bulundu" yorumu yaptı.

HOCASI AYRILMASINI İSTEMİYOR

Kulübünden izin aldıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturup anlaşma sağlayan Fransız milli oyuncu N'Golo Kante, ardından Al İttihat'a ayrılma isteğini iletti. Buna karşılık kulüpteki alacaklarından da vazgeçmeyi taahhüt etti. Ancak Al İttihat kulübü, yarım sezonluk anlaşması kalan N'Golo Kante için Fenerbahçe'den de bonservis bedeli talep etti. Suudi ekibi, daha sonra Teknik Direktör Sergio Conceicao'nun da görüşünü alarak Kante'ye 1 sezonluk, yaklaşık 32 milyon euroluk bir kazanım taahhüdüyle yeni mukavele önerisinde bulundu.

BU SEZON TAKIMDA KAL BASKISI

Bu cazip teklife rağmen Fransız yıldız, Avrupa'ya dönmek istediğini ve Dünya Kupası'nda Fransa Millî Takımı'nda yer almak istediğini bildirdi. Suudiler, "Ayrılık olacaksa bizim şartlarımızda olacak. Yoksa sezon sonuna kadar burada kalırsın" restini çekti. Teknik Direktör Sergio Conceicao da onu dün oynanan Al İttifak maçının kadrosuna dahil etti. Bugün yeniden Al İttihat kulübüyle iletişime geçecek olan Fenerbahçe Yönetimi'nin sorunu çözüp oyuncuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.