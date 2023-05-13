N'Golo Kante'den Chelsea açıklaması: Burada kariyerime devam edebilirim

Chelsea'de N'Golo Kante, bu sezon istedikleri sonuçları alamadıklarını belirtti. Kante, kariyerini Chelsea'de sürdürebileceğini söyledi.

PREMİER LİG'DE KÖTÜ BİR SEZON GEÇİREN CHELSEA'DE N'GOLO KANTE SKY SPORTS'A AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kante, takım olarak kötü bir sezon geçirdiklerini belirtirken takımda kalabileceğini söyledi.

Fransız oyuncu açıklamasında, "Elbette burada kariyerime devam edebilirim. Kulüp, heyecan verici bir projenin içinde. Umarım tekrar rekabetçi olabiliriz. Bu projede nerede olacağımı bilmiyorum. Bu değişiklik umarım kulübe fayda sağlar." dedi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Kante bu konuya ilişkin, "Sezonun geri kalanında forma giymek istiyorum. En zor kısım geride kaldı ve bunu unutabilirim. Tekrar futbolun tadını çıkarmak ve daha fazla başarı elde etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek N'Golo Kante, futbol kariyerine Suresnes'in altyapısında başladı. Sonrasında sırasıyla Boulogne ve Caen formalarını giyen Fransız futbolcu, 2015 yılında Leicester City'ye imza attı.

Leicester City'de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Kante, 2016 yılında bu yana Chelsea forması giyiyor.

Sakatlığı sebebiyle bu sezonun büyük bir kısmında forma giyemeyen 32 yaşındaki orta saha 9 maçta süre alırken 1 asist kaydetti.