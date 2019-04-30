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Niasse adım adım Beşiktaş'a

İNGİLİZ basını; Everton’ın Cardiff City'e kiraladığı golcü oyuncu Oumar Niasse’ın Beşiktaş’la anlaştığını ve sezon sonunda bedelsiz şekilde takımından ayrılacağını iddia etti.

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Bu sezon Premier Lig’de çıktığı 19 maçta tek bir gol bile kaydedemeyen düşüşteki golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig’e kadar yükselmişti.
 
KARİUS’A ÖVGÜLER
 
A.GÜCÜ maçında kalesinde devleşen Karius için Alman basınından övgü geldi. Sport.de adlı internet sitesi, “Karius Beşiktaş’ı şampiyonluk yarışında tuttu” başlığını attı. 1 yıl daha Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi bulunan eldivenin kalma olasılığı yükseldi. Karius da Beşiktaş’ta kalma arzusunda.
 
Akşam
 
 

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