Niasse adım adım Fenerbahçe'ye

Banko oynayabilecek takviyeler dışında, alternatiflerini de özenli seçmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, Everton’ın yolları ayırmayı düşündüğü Oumar Niasse’ı, mukavelesinin bitecek olmasını da kullanıp en uygun şartlarda almak istiyor. Devre arasında kiralık gittiği Cardiff’te de tutunamayan Niasse, İngiltere defterini kapatmaya hazırlanıyor.

AKHiSAR’DA KENDiNi PARLATTI

Akhisar’ın keşfi olarak 2013’te Ege temsilcisine imza atan Niasse, 2014’te ise Rus ekibi L.Moskova’ya 5.5 milyon euroya transfer oldu. Burada da 2 sezon top koşturan yetenekli forvet, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın yolunu tuttu. Everton, Niasse için Moskova ekibine tam 18 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak Niasse’ın Everton kariyeri pek parlak geçmedi. Hull City’ye kiralandı, Everton’da bir şans daha buldu ama değerlendiremedi. Son olarak da kötü bir Cardiff macerası oldu.

9 KEZ MiLLi FORMAYI GiYDi

Senegal Milli Takımı’na 2014’te davet alan Oumar Niasse, 9 kez ülkesi için ter döktü. Niasse, bu karşılaşmalarda da 3 gol kaydetti. Ancak Everton’da yaşadığı düşüş, Senegal’de de etkisini gösterdi. Niasse, kötü grafiği nedeniyle Senegal Milli Takım’ından da uzaklaştı. Niasse, kariyerini canlandırmak için bu şansı iyi değerlendirmek zorunda. 29 yaşına gelen forvet oyuncusu, bu sezon gideceği takımda göstereceği performansa bağlı olarak, geleceğini şekillendirmiş olacak.

(Akşam)