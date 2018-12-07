Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere açıkladı: Balotelli ile sözleşme yenilemeyeceğiz
Futbol sahalarının yaramaz çocuğu Mario Balotelli, sezon sonunda boşa çıkıyor. İtalyan golcünün formasını giydiği Nice kulübünün başkanı Jean-Pierre Rivere, oyuncularının sözleşme uzatmayacaklarını söyledi.
Galatasaray ve Beşiktaş gibi santrfor bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan takımlar için transferde büyük bir fırsat doğacakmış gibi görünüyor.
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin sezon sonunda serbest kalması artık kesin gibi.
28 yaşındaki yıldız isim hakkında RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, oyuncularıyla sözleşme yenileyeceklerini düşünmediğini ifade etti.
Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız isim, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere başlayabilecek ve anlaşma sağlanırsa bonservissiz olarak transfer edilebilecek.
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