Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere açıkladı: Balotelli ile sözleşme yenilemeyeceğiz

Galatasaray ve Beşiktaş gibi santrfor bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan takımlar için transferde büyük bir fırsat doğacakmış gibi görünüyor.

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice forması giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin sezon sonunda serbest kalması artık kesin gibi.

28 yaşındaki yıldız isim hakkında RMC Sport'a konuşan Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere, oyuncularıyla sözleşme yenileyeceklerini düşünmediğini ifade etti.

Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız isim, ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere başlayabilecek ve anlaşma sağlanırsa bonservissiz olarak transfer edilebilecek.