İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8095
  • EURO
    21,4385
  • ALTIN
    1252.98
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nick Nurse, Philadelphia 76ers ile görüşecek
Spor

Nick Nurse, Philadelphia 76ers ile görüşecek

Toronto Raptors'ın eski koçu Nick Nurse, hafta sonu Philadelphia 76ers ile başantrenörlük için iş görüşmesi gerçekleştirecek.

19 Mayıs 2023 Cuma 11:55 - Güncelleme:
Nick Nurse, Philadelphia 76ers ile görüşecek
ABONE OL

Toronto Raptors'ın eski koçu Nick Nurse'ün, bu hafta sonunda Philadelphia 76ers ile başantrenörlük işi hakkında görüşeceği bildirildi.

Sixers, takımın ikinci turda Boston Celtics tarafından yedi maçta elenmesinin ardından başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırmıştı.

Philadelphia'nın eski Milwaukee Bucks başantrenörü Mike Budenholzer, eski Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, eski Phoenix Suns koçu Monty Williams, Sixers'ın şimdiki yardımcı koç Sam Cassell ve tecrübeli başantrenör Mike D'Antoni'yi değerlendirmesinin beklendiği belirtildi.

Nurse'ün adının, yakın zamanda Williams'ı görevden almış olan Suns ile de geçtiği söylendi.

Raptors, Chicago Bulls'a play-in turnuvasında mağlup olmasıyla sonuçlanan 41-41'lik sezonun ardından, Nisan ayında Nurse'ün işine son vermişti. 55 yaşındaki koç, Toronto'da başantrenör olarak beş sezon geçirmiş ve takımı 2019'daki tek NBA şampiyonluğuna taşımasının yanı sira, bir sonraki sezon Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı.

  • nick nurse
  • Philadelphia 76ers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.