Nick Nurse, Philadelphia 76ers ile görüşecek

Toronto Raptors'ın eski koçu Nick Nurse'ün, bu hafta sonunda Philadelphia 76ers ile başantrenörlük işi hakkında görüşeceği bildirildi.

Sixers, takımın ikinci turda Boston Celtics tarafından yedi maçta elenmesinin ardından başantrenör Doc Rivers ile yollarını ayırmıştı.

Philadelphia'nın eski Milwaukee Bucks başantrenörü Mike Budenholzer, eski Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, eski Phoenix Suns koçu Monty Williams, Sixers'ın şimdiki yardımcı koç Sam Cassell ve tecrübeli başantrenör Mike D'Antoni'yi değerlendirmesinin beklendiği belirtildi.

Nurse'ün adının, yakın zamanda Williams'ı görevden almış olan Suns ile de geçtiği söylendi.

Raptors, Chicago Bulls'a play-in turnuvasında mağlup olmasıyla sonuçlanan 41-41'lik sezonun ardından, Nisan ayında Nurse'ün işine son vermişti. 55 yaşındaki koç, Toronto'da başantrenör olarak beş sezon geçirmiş ve takımı 2019'daki tek NBA şampiyonluğuna taşımasının yanı sira, bir sonraki sezon Yılın Koçu ödülünü kazanmıştı.