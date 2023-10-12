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Spor

Nico Denz: Türkiye'yi çok seviyorum

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) beşinci etabın kazananı Alman bisikletçi Nico Denz, Türkiye'yi övdü.

12 Ekim 2023 Perşembe 19:30 - Güncelleme:
Nico Denz: Türkiye'yi çok seviyorum
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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 5. günün kazananı Nico Denz oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin beşinci gününde 180,6 kilometrelik Marmaris-Bodrum etabı geçildi.

Yarışı ilk sırada tamamlayan Almanya'nın Bora-Hansgrohe takımının 29 yaşındaki sporcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Farklı planları olmasına rağmen gelişmelerin ardından etap zaferine ulaştığını aktaran Denz, "Türkiye Turu'nda bir etap galibiyeti bekliyordum ama o bugün değildi. Başka planlarımız vardı. Bugün görevim Matthew Walls'u çekmek ve genel klasmandaki durumumuzu güvence altında tutmaktı. Ancak final bölümü o kadar teknikti ki önde olmak daha avantajlı hale geldi. Benim adıma bu sprint finişini kazanmak harika oldu. Son çıkışta Patrick Konrad ve Matthew Walls benimleydi. Son 1 kilometredeki finiş temposu da bana çok uygundu. Sonrasında sürekli sağa ve sola dönüşler şeklinde Matthew ile devam ettik. Kimse bizi geçemedi." diye konuştu.

İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) iki etap zaferi aldığını hatırlatan Denz, şunları kaydetti:

"Giro'da etap galibiyeti için yıllardır bekliyorum. Genelde genç yaş grupları arasında kazanmaya alışkınım. Ancak profesyoneller arasında bu hiç kolay değil. Çok çalışmak lazım. Takım arkadaşlarım için çalışmak tabii ki çok keyifli ama gördüm ki kendim de yarış kazanabiliyorum. Her zaman etap galibiyetine gidemiyorsunuz. Çünkü takım adına daha büyük hedefler var. Giro d'Italia'daki 2 etap galibiyeti kendime olan güvenimi artırdı. Bugün bu galibiyet, sezonu iyi çalışarak geçirdiğimi gösteriyor. Giro ve La Vuelta'da formumun en yüksek noktalarını gördüm. Sezon sonuna kadar bunu sürdürmüş olmam çok güzel."

TUR ve Türkiye hakkında övgüde bulunan Nico Denz, "Türkiye'yi çok seviyorum. Çok güzel bir ülkede yarışıyoruz. Coğrafya çok güzel, oteller deniz kenarında. Her şey mükemmel. İkinci etap sonrasında denize bile girdim. Sadece dün yaptığım kaçıştan sonra bugün çok yorgundum. Yarın toparlanmayı umuyorum." şeklinde görüş belirtti.

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