Nico Williams'ın Athletic Club günleri sona eriyor

Nico Williams, bu yaz Athletic Club'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Genç yıldızın muhtemel yeni adresi FC Barcelona olurken, Bayern Münih'in de oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, Bilbao'da derin bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Özellikle taraftarların tepkisi oldukça sert: Barakaldo'daki bir duvar resminde Williams'ın yüzü karalandı, yanına da "İster git ister kal, saygımızı kaybettin" yazıldı.

2021'den bu yana 167 maçta 31 gol ve 30 asistle katkı veren Williams, 2024 Copa del Rey zaferinde başrol oynadı. Ancak bu başarı bile bazı taraftarların öfkesini yatıştırmadı. Kulübün geleneklerine bağlılık gösteren kesim, ayrılığı bir "ihanet" olarak değerlendiriyor.

Yine de, Nico'nun Avrupa'nın zirvesinde oynamak istemesi anlaşılabilir bir motivasyon. Şampiyonluk hedefi, Şampiyonlar Ligi deneyimi ve Lamine Yamal ile kurduğu yakın bağ, Barcelona'yı cazip hale getiriyor. Barcelona Sportif Direktörü Deco da "Burası yoldaşların kulübü değil. Burada başarı için çalışıyoruz," diyerek beklentileri net bir şekilde ifade etti.

Transferin önündeki en büyük engel, oyuncunun 58 milyon avroluk serbest kalma maddesi. Ancak Barça'nın bu bedeli karşılayabileceği ve transferi 1 Temmuz sonrası duyurmayı planladığı iddia ediliyor.