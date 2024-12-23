İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,222
  • EURO
    36,78
  • ALTIN
    2961.08
  • BIST100
    9669.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nico Williams'ın yeni talibi PSG

Fransız devi PSG, Athletic Bilbao forması giyen İspanyol yıldız Nico Williams'a talip oldu.

23 Aralık 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Nico Williams'ın yeni talibi PSG
ABONE OL

Athletic Bilbao'da forma giyen İspanyol yıldız Nico Williams'a yeni bir talip çıktı.

Estadio Deportivo'ya göre; Paris Saint-Germain, Nico Williams'ın serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

Yaz boyunca Arsenal'in radarında olan Athletic Bilbao'lu yıldız, 65 milyon euro'dan daha düşük bir fiyata alınabilir.

Williams, İspanya'nın Euro 2024 zaferi sırasında Arsenal ve Barcelona'nın dikkatini çekmişti. Ancak sonuçta Bask Bölgesi'nde kaldı.

Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 23 resmi maça çıkan Nico, bu maçlarda 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.