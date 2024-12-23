Nico Williams'ın yeni talibi PSG

Athletic Bilbao'da forma giyen İspanyol yıldız Nico Williams'a yeni bir talip çıktı.

Estadio Deportivo'ya göre; Paris Saint-Germain, Nico Williams'ın serbest kalma maddesini ödemeye hazır.

Yaz boyunca Arsenal'in radarında olan Athletic Bilbao'lu yıldız, 65 milyon euro'dan daha düşük bir fiyata alınabilir.

Williams, İspanya'nın Euro 2024 zaferi sırasında Arsenal ve Barcelona'nın dikkatini çekmişti. Ancak sonuçta Bask Bölgesi'nde kaldı.

Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 23 resmi maça çıkan Nico, bu maçlarda 2 gol 5 asistlik performans gösterdi.