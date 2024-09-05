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Spor

Nico Williams'tan Vinicius'a destek!

Athletic Bilbao'da forma giyen Nico Williams, Real Madrid'de oynayan Vinicius Junior'a yapılan ırkçı saldırıları kınadı.

5 Eylül 2024 Perşembe 13:29 - Güncelleme:
Nico Williams'tan Vinicius'a destek!
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Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'tan Real Madrid'de oynayan meslektaşı Vinicius Junior'a destek geldi.

Vinicius'un ırkçılıkla ilgili sözlerine destek veren Williams, "Vinicius doğruları söyledi. Büyük bir oyuncu olduğu için hakarete uğruyor. Buna bir son verilmeli. Bazı insanların maçı izlerken futbolculara hakaret etmek yerine oyundan keyif alması gerekiyor." dedi.

VINICIUS NE DEMİŞTİ?

İspanya'daki ırkçılıktan sık sık yakınan Vinicius Junior, "2030 yılına kadar bu durum düzelmezse Dünya Kupası için başka bir yer bulunması gerekecek. Oyuncular böyle bir ülkede kendilerini rahat ve güvende hissetmez" sözlerini kullanmıştı.

  • Nico Williams
  • Vinicius Junior
  • ırkçılık

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