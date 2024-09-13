Victor Osimhen transferinin ardından sistem değişikliği gündeme gelen ve kadro takviyelerini bu çerçevede düzenleyen Galatasaraylı yöneticiler, Roma'dan Nicola Zalewski için İtalya'ya uçmuştu. Oyuncu ve kulübüyle günler süren pazarlıklarda istediği sonucu elde edemeyen sarı kırmızılılar, Nicola Zalewski'den vazgeçmese de alternatiflerine yöneldi. Sol bek-kanat ve orta saha takviyeleri yapması beklenen Aslan, rotasını Napoli'den Mario Rui; Sassuolo'dan Armand Lauriente, Lazio'dan Luca Pellegrini ve Milan'dan Fode-Ballo Toure'ye kırdı.

DE ROSSİ'Yİ TERCİH ETTİ

Cim-Bom'un, Zalewski transferinde yaşadığı pürüzleri ilk olarak İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio duyurdu. Marzio'nun kendi web sitesinden geçtiği habere göre Zalewski, ilk olarak sarı kırmızılıların teklifine sıcak baktığını iletti. 22 yaşındaki Polonyalı futbolcunun fikri, İtalyan teknik direktör Daniele de Rossi ile yaptığı görüşmenin ardından değişti. Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç oyuncu, Galatasaray'dan aldığı son derece önemli seviyedeki teklife rağmen Türkiye'yi reddederek Serie A'da kalmaya karar verdi.

PORTEKİZLİ RUİ İLK SIRADA

İtalyanlar'a göre Türkiye'ye mutlak bir transferle dönmesi beklenen sarı kırmızılıların; Zalewski'nin haricinde Mario Rui, Armand Lauriente, Luca Pellegrini ve Fode-Ballo Toure ile temas halinde olduğu belirtildi. Çizme basınındaki haberlerde Cim-Bom için en ciddi seçeneğin Mario Rui olduğu, 33 yaşındaki sol bek ile temaslarda mesafe kat edildiği belirtildi. Lauriente transferinin önündeki en büyük engel ise Sassuolo'nun 10 milyon euronun üzerindeki bonservis beklentisi... Milan'da istenmeyen Fode-Ballo Toure de ihtimali kuvvetli bir isim olarak dikkat çekti.