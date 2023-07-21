Nicolas Anelka ve Gael Clichy, Türkiye'ye geldi

İlki 2022 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl Ocak ayının başlarında Ticaret Bakanlığı'nın, 'Yurtiçi Desteklenen Etkinlikler' listesinde yer alan, ayrıca birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da doğrudan katkı sağladığı, 'WinterLeague Convention' spor ve sağlık turizmi organizasyonunun üçüncü buluşması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Antalya Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarının da destek verdiği dev organizasyonun bu yılki birlikteliği için olağanüstü çaba var. Bu kapsamda, 2024 yılı Ocak ayının 10-13'ü arasında Türkiye'nin ve dünyanın en gözde turizm destinasyonlarından Antalya'da, üçüncüsü gerçekleşecek olan etkinlik öncesi, bir dönem yolu Türkiye'de geçmiş iki önemli Fransız yıldız aileleriyle birlikte, Antalya/Kemer Rixos Sungate Hotel'de konuktu.

2005-2006 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve oynadığı 39 maçta 14 kez gol sevinci yaşayan Nicolas Anelka ve 2017-2020 yılları arasında Başakşehir'de oynayıp 3 gole imza atan Gael Clichy yıllar sonra, yeniden Türkiye'de olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Türkiye'de futbol oynarken Antalya'nın eşsiz tatil güzelliklerine tanıklık ettiklerinin altını çizen Anelka ve Clichy, 'WinterLeague Convention'a dair düşüncelerini de dile getirdi.

Anelka: "Kalıcı dostluklarım var"

Nicolas Anelka Fenerbahçe'de forma giyerken Türkiye'de yaşadığı 1.5 yılı asla unutmadığını dile getirdi. Anelka, "Ayrıldıktan sonra fark ettim ki, Türkiye her anlamda bir dünya cenneti. Futbolun özünde yer alan mücadeleci ortamın ötesinde, kalıcı dostluklar edindim bu ülkede. Yalnızca Fenerbahçeli değil, tüm takımlara gönül vermiş birçok Türk arkadaşımla iletişimim sürüyor. İki yıldır gerçek bir turizm cenneti olan Antalya'da yapılan, 'WinterLeague Convention'u medya yansımalarından izledim. Antalya gibi bir turizm noktasının, scout, menajer ve takım temsilcisi vb. gibi spor profesyonellerini ağırlayacağı bir etkinliğin, Ocak ayında gerçekleşecek üçüncü randevusunda ben de yer alacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

Clichy: "Kariyerimin en güzel dönemiydi"

Lisansı halen İsviçre'nin Servette takımında olan ve resmi olarak futbol yaşamına nokta koymadığını söyleyen Gael Clichy de, Türkiye kariyerinin kendisi için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Başakşehir'deki üç yıllık futbol serüvenine değer biçemediğini belirten Fransız futbolcu, "Türkiye'ye, Başakşehir'e transfer olurken kafamda bazı soru işaretleri vardı. Ancak gelişimin ilk ayı dolmadan çok iyi ve de kariyerim adına son derece doğru bir karar verdiğimi anladım. İsviçre ekibi Servette'e gideceğim zaman yaşadığım üzüntüyü, hiçbir transfer sürecinde yaşamamıştım. Antalya'yı da yalnızca geldiğimiz deplasmanlarla değil, yaptığımız tatillerle de iyi biliyorum. İki yıldır takip ettiğim 'WinterLeague Convention'u Türkiye'nin imajı yönüyle de çok önemli buluyorum. Yeni yılın hemen ilk günlerinde yapılacak üçüncü buluşmada da kesinlikle olacağım" ifadelerini kullandı.

Behiç Kaya: "Antalya ve Türk turizmine büyük katkı sağlayacak"

Bu arada, WinterLeague Convention Kurucu Başkanı Behiç Kaya da yaptığı açıklamada, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek etkinliğin, Türk sporunun gelişimi için önemli bir yatırım olmasının yanı sıra, Antalya'nın tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Kaya, "Ülkemizin spor ve sağlık turizmindeki gücünü dünyaya göstermesi anlamında çok önemli bir organizasyon olacak. 2024 yılında yapılacak bu dev buluşma, sağlayacağı başarıyla, Türkiye'nin futbol dünyasındaki önemli konumunu ve Antalya'nın eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya duyuracak" dedi.