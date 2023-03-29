Nicolas Anelka'dan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler mesajı! ''Kesinlikle yapmalılar''

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu Nicolas Anelka Türkiye kariyerinde Fenerbahçe forması giymiş ve önemli iz bırakmıştı. Sarı lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcu gol krallığı da yaşayarak İngiltere'de başarılı işlere imza atmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra Türkiye ile ilgili ilk kez konuşan Anelka, HaberGlobal'e özel röportaj verdi. İşte Fransız yıldızın sözleri...

ÖNCELİKLE FENERBAHÇE'YE GELİŞ SÜRECİNİ ANLATIR MISIN?

Nicolas Anelka: Şampiyonlar Ligi hedefi olduğu ve iyi bir hedefi olduğu için hiç düşünmeden Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim. Türkiye'de futbolda teknik tarafın çok kuvvetli olduğunu da düşünüyordum. Tereddüt bile etmedim. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yaşamak için istedim.

2006'DA ŞAMPİYONLUK MAÇINDA DENİZLİSPOR KARŞISINDA TEKNİK DİREKTÖR DAUM SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE SENİN YERİNE SAKATLIKTAN ÇIKAN NOBRE'Yİ OYNATTI. O GÜN 11'DE OYNAMADIĞINA ŞAŞIRDIN MI?

Nicolas Anelka: O maçta Daum'un Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Şampiyonluğun gitmesinde de bunun etkisi var. Maçtan bir gün önce Fransa Milli Takımı kadrosu açıklandı, o kadroda yoktum. Hoca da bundan etkileneceğimi düşündüğü için böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Hepimizin beklentisinin aksine sürpriz bir tercihti. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Bu yüzden sürpriz olmuştu.

DAUM'LA ÇALIŞTIN. ÇOK KISA BİR SÜRE 1-2 AY ZİCO'YLA DA. DAUM'LA ANLAŞABİLİR MİYDİN?

Nicolas Anelka: İki teknik direktörle de iyi anlaşmıştım. İkisi de çok iletişime açıktı. Özellikle Zico ayrılmamı hiç istememişti. Ama ben İngiltere'ye dönmek istemiştim. Fenerbahçe'den mutsuz olduğum için değil, kariyerim için ayrıldım.

ALEX, OYNADIĞIN EN İYİ 10 NUMARALARDAN BİRİ MİYDİ? BERABER OYNADIĞI EN İYİ OYUNCU?

Nicolas Anelka : Alex'le saha içinde çok iyi vakit geçirdik. Oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi. Birlikte oynadığım çok iyi futbolcu vardı.

AZİZ YILDIRIM'LA ÇALIŞTIN. ONUNLA İLGİLİ BİR ANIN VAR MI?

Nicolas Anelka: Çok bireysel bir iletişimimiz olmadı. Kendisini bir başkan olarak sert bir mizacı vardı. Ama saha içi ve dışında ne yaptığını iyi bilirdi. Özellikle büyük maçlardan önce baskıyı çok iyi kontrol ederdi. Futbolculara nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Fenerbahçe için iyi bir başkandı.

BEŞİKTAŞ MAÇLARI DENİNCE HALA ANELKA AKLA GELİYOR. BEŞİKTAŞ DERBİLERİYLE İLGİLİ NE SÖYLERSİN?

Nicolas Anelka: Bu maçlar özelinde ayrı bir motivasyonum yoktu. Tabii bu maçları oynamak daha zor. Önemli olan her zaman kazanmaktı. Derbiyi kaybetmeyi sevmezdim. Bu maçları oynamaktan zevk alıyordum.

(Beşiktaş'a İnönü Stadı'nda attığı golü anlatıyor)

Çok düşünürseniz o golü atamazsınız. Topu kaptığımda ceza sahasında kimse yoktu. Direk kaleye odaklandım ve uzun süre dripling yaparak kaleyi hedefledim.

FENERBAHÇE'DE UNUTAMADIĞIN ANI VE MAÇ HANGİSİ?

Nicolas Anelka: Şampiyonlar Ligi'nde PSV maçı. 3-0 kazandığımız. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz, benim dördüncü golü attığım maç. Bir de Beşiktaş'a gol attığım maç.

GÜNÜMÜZE GELİRSEK, DIŞARDAN ESKİ BİR FUTBOLCUSU OLARAK FENERBAHÇE'Yİ NASIL GÖZLEMLİYORSUN?

Nicolas Anelka: Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorum. Bu sezon Galatasaray'ın hata yapmasını bekleyecek. Şampiyonluk yolunda işleri zor. Beşiktaş maçı çok önemli. Şansını sürdürmek için kazanması lazım. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edilmeli.

FRANSA MİLLİ TAKIMI SON YILLARIN EN BAŞARILI MİLLİ TAKIMI DİYEBİLİRİZ. AMA HEP İÇERİDE TEKNİK ADAM VE OYUNCU TERCİHLERİ PROBLEMİ OLDUĞU KONUŞULUYOR. ÖZELLİKLE BENZEMA. ONUN KADRODA OLMAMASININ NASILL DEĞERLENDİRİRSİN, SENCE ONUN MÜSLÜMAN OLMASININ DA ETKİSİ VAR MI BUNDA?

Nicolas Anelka: Çok fazla ulustan insan var. Yarı Fransız yarı başka ülkeden oyuncular var. Bu aslında Fransa Milli Takımı'nı güçlü kılıyor. Çok kaliteli isimler var. Benzema'yla ilgili sorunları bilemem ama şu an en iyi 9 numara. Dünya Kupası'nda olmaması büyük bir şansızlık. Onun olmamasına rağmen finale kadar takım gitti. Neredeyse üst üste ikinci kez kazanıyordu.

RAMAZAN AYINDAYIZ. FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE MAÇ GÜNLERİ ORUÇ TUTAR MIYDIN? TUTTUĞUN ZAMAN, OYNADIĞIN TAKIMIN TEKNİK HEYETİ TARAFINDAN HERHANGİ BİR "TUTMAMAN YÖNÜNDE" BİR BASKI GÖRDÜN MÜ?

Nicolas Anelka: Maçlardan önce oruç tutuyordum. Maçlardan önce oruç tutmanın oyuncuyu zayıf düşürebileceği ve hatta sakatlıklara bile sebep verebileceği algısı var. Benim için bu tam tersi. Oruç tuttuğumda daha kuvvetli hissediyorum. Oruç tuttuğum zaman da herhangi bir sakatlık yaşamadım. Futbol hayatımda hiçbir zaman ayrımcılığa uğramadım.

MESSİ Mİ RONALDO MU?

Nicolas Anelka: Ronaldo. Ronaldo oynadığı her ligde başarılı oldu. Bu yüzden 'Ronaldo' diyorum

Belgeselinde Türkiye'ye niye az yer verildi:

Nicolas Anelka: Türkiye'yi Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Yayıncı kuruluş maçların görüntüleri için çok para talep etti. Şok olduk. Stattaki maçlardan görüntüler özellikle büyük takımlara karşı attığım goller... Çok üzüldüm. Türkiye'nin ve Türk futbolunun daha fazla gözükmesini istedim ama yayın haklarını elinde bulunduran kurum çok para istedi.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMAK İSTER Mİ?

Nicolas Anelka: Fenerbahçe'de görev almak her zaman isterim.

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