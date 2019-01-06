Nicolas Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;
Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz.
Beşiktaş JK
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