İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5949
  • EURO
    46,5964
  • ALTIN
    4310.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolas Jackson Barcelona'nın radarında
Spor

Nicolas Jackson Barcelona'nın radarında

Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı nedeniyle geleceğe yatırım yapmak isteyen Katalan devi Barcelona, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Nicolas Jackson Barcelona'nın radarında
ABONE OL

FC Barcelona, forvet hattını gençleştirme planları doğrultusunda Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı gündemine aldı. Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı nedeniyle geleceğe yatırım yapmak isteyen Katalan kulübü, 24 yaşındaki Senegalli yıldızı ideal aday olarak görüyor.

Premier Lig'deki yüksek temposu, fiziksel gücü ve bitirici özelliğiyle dikkat çeken Jackson, geçen sezon Chelsea formasıyla 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyerine Mirandés'te başlayan genç forvet, ardından Villarreal ile La Liga'da kendini gösterdi. Şimdi ise yeniden İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, genç yıldızı elden çıkarmaya açık. Kulüp, Jackson için yaklaşık 50 milyon avro talep ediyor. Ancak transferde yalnızca Barcelona değil, başka Avrupa devleri de devrede.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.