Nicolas Jackson Barcelona'nın radarında

FC Barcelona, forvet hattını gençleştirme planları doğrultusunda Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'ı gündemine aldı. Robert Lewandowski'nin ilerleyen yaşı nedeniyle geleceğe yatırım yapmak isteyen Katalan kulübü, 24 yaşındaki Senegalli yıldızı ideal aday olarak görüyor.

Premier Lig'deki yüksek temposu, fiziksel gücü ve bitirici özelliğiyle dikkat çeken Jackson, geçen sezon Chelsea formasıyla 13 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyerine Mirandés'te başlayan genç forvet, ardından Villarreal ile La Liga'da kendini gösterdi. Şimdi ise yeniden İspanya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea, genç yıldızı elden çıkarmaya açık. Kulüp, Jackson için yaklaşık 50 milyon avro talep ediyor. Ancak transferde yalnızca Barcelona değil, başka Avrupa devleri de devrede.