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Spor

Nicolo Barella, çılgın teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

İtalyan orta saha Nicolo Barella, Suudi Arabistan'dan gelen dev teklife rağmen Inter'de kalmaya karar verdi.

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Nicolo Barella, çılgın teklifi elinin tersiyle geri çevirdi
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Inter'de forma giyen İtalyan orta saha Nicolo Barella, kendisine gelen dev teklifi reddetti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Al-Hilal, İtalyan yıldıza yıllık 35 milyon Euro maaşla dört yıllık sözleşme önerdi. Ancak Barella, Nerazzurri'ye olan sadakatini göstererek bu teklifi geri çevirdi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024'te imzaladığı ve 2029'a kadar sürecek olan sözleşmesiyle Inter'in en çok kazanan İtalyan futbolcusu konumunda. Sezon başına 6,5 milyon Euro kazanan Barella'yı, Inter'de sadece kaptan Lautaro Martinez geride bırakıyor. Hakan Çalhanoğlu ise aynı maaş seviyesinde bulunuyor.

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