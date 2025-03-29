Nicolo Barella, çılgın teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

Inter'de forma giyen İtalyan orta saha Nicolo Barella, kendisine gelen dev teklifi reddetti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Al-Hilal, İtalyan yıldıza yıllık 35 milyon Euro maaşla dört yıllık sözleşme önerdi. Ancak Barella, Nerazzurri'ye olan sadakatini göstererek bu teklifi geri çevirdi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024'te imzaladığı ve 2029'a kadar sürecek olan sözleşmesiyle Inter'in en çok kazanan İtalyan futbolcusu konumunda. Sezon başına 6,5 milyon Euro kazanan Barella'yı, Inter'de sadece kaptan Lautaro Martinez geride bırakıyor. Hakan Çalhanoğlu ise aynı maaş seviyesinde bulunuyor.