Nicolo Zaniolo: Ben saygısız değilim

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'yla oynadığı Ukrayna karşılaşmasının ardından konuştu.

Ukrayna maçından önceki Kuzey Makedonya mücadelesinde performansı nedeniyle İtalya'da eleştirilerin hedefi olan Zaniolo, "Kazanmak önemliydi çünkü Kuzey Makedonya maçında gördüğümüz takım biz değildik. Teknik direktör bizden her şeyimizi sahaya yansıtmamızı istedi. Mutluyuz çünkü iyi oynadık. Mükemmel bir geceydi." dedi.

"BEN SAYGISIZ DEĞİLİM"

"Ben her zaman teknik direktör ne isterse onu yaparım, her zaman hazırım" diyen İtalyan yıldız, "Siz (Gazeteciler) beni sık sık saygısız olarak nitelendiriyorsunuz ama bu doğru değil. Oynadığım her takım için her zaman hazırım" sözlerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, "Sorumluluklar var ve eleştirileri kabul ediyorum çünkü insanların bizden çok beklemesi normal. Aslında eleştiriler beni daha iyisini yapmak ve kendimi kanıtlamak için motive ediyor. Bazı maçlar, diğerlerinden daha iyi olabilir ama önemli olan her zaman forma için ter dökmektir. İtalya sadece bir takım değil, bizi destekleyen koca bir ülke ve biz de onları temsil ediyoruz. Bu yüzden formaya saygı duymalıyız" açıklamasında bulundu.

"ÇİRKİN GERÇEĞİ TERCİH EDERİM"

Roberto Mancini'nin ardından İtalya Milli Takımı'nda göreve gelen Luciano Spalletti ile ilgili görüşlerini aktaran Zaniolo, "Spalletti bazı şeyleri açıkça yüzünüze söyleyen bir teknik direktör ve ben bunu seviyorum. Bana güzel bir yalan yerine çirkin bir gerçeği söyleyen birini tercih ederim. O, harika bir insan. Umarım onunla daha da ileri gideriz ve Ukrayna maçındaki gibi harika performanslar sergileriz. Sadece Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil, aynı zamanda önemli işler yapmak istiyoruz çünkü güçlü bir takımız. Yeni bir dönemin başlangıcındayız ve olağanüstü bir şey başarmak için her şeyimizi vereceğiz" sözlerini sarf etti.

Zaniolo'nun formasını giydiği İtalya Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 7 puanla İngiltere ve Ukrayna'nın ardından 3. sırada yer alıyor.