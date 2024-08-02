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Spor

Nicolo Zaniolo: Eskisinden daha olgunum

Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, yeni kulübünde basın toplantısında konuştu. İtalyan futbolcu, 'Yurt dışına gitmek hem futbolcu hem de erkek olarak gelişmemi sağladı. Şimdi eskisinden daha olgunum' ifadelerini kullandı.

2 Ağustos 2024 Cuma 21:06 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo: Eskisinden daha olgunum
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Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve İngiltere serüvenleri hakkında konuşan İtalyan yıldız, "Yurt dışına gitmek hem futbolcu hem de erkek olarak gelişmemi sağladı. Şimdi eskisinden daha olgunum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde yaşadığı üçüncü ameliyatı sonrası konuşan Zaniolo, "Pazartesi günü ilk grup antrenmanımı yaptım. Kendimi çok daha iyi hissediyorum, sakatlığı geride bıraktım." dedi.

ZANIOLO KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.

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