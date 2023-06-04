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Spor

Nicolo Zaniolo: Fenerbahçe maçındaki performansımla özür diledim

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği derbi sonrasında sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.

4 Haziran 2023 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo: Fenerbahçe maçındaki performansımla özür diledim
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Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide iki gol atan Nicolo Zaniolo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Nicolo Zaniolo "Çok mutluyum. İstanbulspor maçında gördüğüm kırmızı kart nedeniyle özür dilerim. Fenerbahçe maçındaki performansım da özür içindi. Biz aile gibiyiz ve çok mutluyuz." dedi.

Açıklamalarına devam eden İtalyan futbolcu "İlk geldiğimde kondisyonum çok iyi değildi. Hoca ile fikrim aynı, takım kazanıyorsa, takımı değiştirmemek lazım. Çalışmalara devam ettim ve şans geldiğinde kullanmaya çalıştım. İkinci kupam, Roma'dan sonra Galatasaray'la... Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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