Nicolo Zaniolo: Fenerbahçe benimle ilgilendi ama Galatasaray'a söz vermiştim

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan yıldızın sözleri...

JUVENTUS VE MİLAN

"Zaniolo 30 milyon euro serbest kalma maddesi var ve Juventus ile Milan'ın adının geçtiği bir sır değil. Yakında İtalya'ya döneceğini düşünmekte yanılıyor muyuz?"

"TÜRKİYE'DE 5 YIL KALAMAM"

"Hemen bunu mu konuşalım? Kimse geleceği bilmiyor. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım"

"GALATASARAY'A SÖZÜM VARDI"

"Doğru, ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben söz vermiştim"

"OLIVEIRA VE MANCINI İLE KONUŞTUM"

"Hayır, sahaya geri dönmem gerekiyordu. Bu yüzden Roma'da birlikte oynadığım Sergio Oliveira ile konuştum ve bana ortamın güzel ve ligin rekabetçi olduğunu söyledi. Sonra Roberto Mancini'yi aradım. O da iyi olacağını söyledi ve gitmemi tavsiye etti. Haklıydı"

"MİLLİ TAKIMI ÇOK İSTİYORUM"

"Çünkü 3 ay oynamadım ve çalışmam gerekiyor. Mancini'nin yardımcısı Salsano ile konuştum, sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğum zaman işlerin otomatik olarak düzeleceğini söyledi. Uluslar Ligi finallerinde oynamak istiyorum. Milli takımı çok seviyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok"

"KÖTÜ BİR DARBE OLDU"

"Bu çok üzgün olduğum bir şey. Roma bana her şeyi verdi. Roma sayesinde ilk kez milli takıma seçildim ve oğlum Roma'da doğdu. Bu şekilde tanımlanmak kötü bir darbe oldu."

ROMA'DAN AYRILIŞ SÜRECİ

Roma taraftarları ile sorun yaşamasının ardından takımdan ayrılan Zaniolo, takımdan ayrılış sürecini ise şu sözlerle aktardı;

"Tutulmmayan sözler üzerine saatlerce konuşabilirim. Benim bir yıldız olduğumu söylediler ama sadece bir sermaya olarak görüldüm"

"İki yıl boyunca yeni sözleşmenin hazır olduğu söylendi. Geçen yıl ocak ayında kazandığımdan biraz daha fazlasına Roma'ya imza atardım. Çünkü Roma'da iyiydim ve finansal fair play sorunları olduğunu biliyordum. Ama bu kadar konuşmadan sonra bıktım. Eğer vedamı düşünmek zorundaysam, başkalarının da bunu yapması gerektiğini düşünüyorum"

"Aslında transfer döneminde sadece Bournemouth ve Galatasaray yoktu. Ama İngiliz ekibini kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar bunu benden çıkardı"

"Bazı taraftarlar beni arabayla takip etti, bazıları evime geldi. Ailem ve ben korktuk ve yalnız hissettik. Konuşamadığınız öfkeli insanlardı. O günlerde kötü mesajlar da geldiğimi için cep telefonumu da kapattım."

"Neredeyse tüm takım arkadaşlarım beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söyledier ve sonra benimle vedalaşmadılar bile"

"MOURINHO İLE İLİŞKİSİ?"

"O harika bir teknik direktör ve harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynamaya zorladı. Elbette, yıldız oyuncuları yönetmeye alışkındı ve ben değildim. Dört ya da beş yıl sonra onunla çalışmak isterdim ama yine de bana çok şey verdi"

Galatasaray, 23 yaşındaki İtalyan yıldız için Roma'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray ile 2 resmi maçta süre alan Zaniolo, ilk maçı olan Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırmıştı.