Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Fransa'da gündem oldu.

GALATASARAY 20M€ ÖDEDİ

Foot Mercato'da yer alan haberde, Galatasaray'ın ara transfer döneminde yıldız futbolcu için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödediği hatırlatıldı.

DÜŞÜŞE GEÇTİ

İtalyan yıldızın Galatasaray kariyerine oldukça iyi başladığı ancak son haftalarda formunun düşüşe geçtiği aktarıldı. Zaniolo'nun Adana Demirspor ve Kayserispor karşılaşmalarında üst üste fileleri sarstığı ancak o zamandan bu yana (29. hafta) gol ya da asist katkısı sağlayamadığı vurgulandı.

AZ SÜRE ALMASI SORU İŞARETİ

23 yaşındaki futbolcu için soru işareti yaratan durumlardan birinin de teknik direktör Okan Buruk'un rotasyonunda az süre aldığı olarak gösterildi.

SADECE 1 MAÇTA 11'DE YER ALDI

İtalyan yıldızın Galatasaray'a transfer olduğundan bu yana ligde sadece bir maçta ilk 11'de yer aldığı kaydedildi.

"HAKLI BİR KIRMIZI KART"

Zaniolo'nun son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında ise sadece 6 dakikada oyundan atıldığı ve haklı bir kırmızı kart gördüğü hatırlatıldı. Zaniolo'nun ayrıca kırmızı kartın ardından soyunma odasına giderken etrafına tekmeler savurduğu ve taraftarların İtalyan oyuncunun öfkesine tanık olduğu aktarıldı.

"KANITLAMASI İÇİN AZ FIRSATI VAR"

Zaniolo'nun kendisini kanıtlaması için artık sadece birkaç maçın kaldığı kaydedildi.

Galatasaray forması altında 10 maçta sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın, ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo'nun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.