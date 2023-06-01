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Spor

Nicolo Zaniolo, geri dönmek istiyor!

Galatasaray'ın devre arasında İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo için bir iddia gündeme geldi. İtalya basınında yer alan habere göre genç yıldız, İtalya'ya dönmek istiyor.

1 Haziran 2023 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo, geri dönmek istiyor!
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; ocak ayında ayrıldığı Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, Serie A'da oynamak için İtalya'ya geri dönmek istiyor.

JUVENTUS VE MİLAN İSTİYOR

23 yaşındaki futbolcuya Juventus ve Milan'ın talip olduğu iddia edilirken, iki kulübün de bu transfer için yüksek rakamlar ödemeye yanaşmadığı öne sürüldü.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

Haberde, futbolcunun bonservisinin 30 milyon euro olduğu ve bu rakamın Juventus ile Milan'a fazla geldiği belirtildi. Bu nedenle Zaniolo'nun İtalya'ya dönüşünün ancak kiralama yöntemiyle gerçekleşebileceği ifade edildi.

9 MAÇTA 3 GOL

Nicolo Zaniolo Galatasaray formasıyla 9 lig maçına çıktı ve 3 kez fileleri havalandırdı.

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