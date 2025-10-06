Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, Cagliari maçında kaçırdığı net fırsatı unutamıyor.

1-1 biten karşılaşmanın 74. dakikasında çok net bir fırsatta topu dışarıya gönderen İtalyan futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada pozisyonla ilgili konuştu.

Zaniolo, "Hala bize 3 puanı kazandırabilecek o fırsatı düşünüyorum! Ama futbolda kendimize acımaya zaman yok çünkü iki haftadan az bir süre sonra bu muhteşem form için tekrar sahada olacağız!" dedi.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Sergilediğimiz harika bir performans var ve böyle oynamaya devam edersek, bu maçta hak ettiğimiz puanları ileride kesinlikle alacağız." diye konuştu.

Udinese - Cagliari maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Udinese'ye giden Zaniolo, İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta sahaya çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.