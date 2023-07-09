Nicolo Zaniolo için dev teklif! Galatasaray, satış rekorunu kıracak

Galatasaray'ın yıldız ismi Nicolo Zaniolo için İtalyan ekibi Juventus resmen devreye girdi. İtalyan basınının haberlerine göre Torino ekibi Juventus, Nicolo Zaniolo transferlerini bitirmeye hazırlanıyor.

NICOLO ZANIOLO İÇİN DEV TEKLİF

Daha önce yaptığı bir açıklamada Juventuslu olduğunu ve Juventus'ta oynamak istediğini söyleyen 24 yaşındaki yıldız isim Nicolo Zaniolo, "İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Juventus Devler Ligi'nde olmasa da Juventus'tur. Her türlü çözüme açığım. Her zaman bir Juventus hayranı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim." açıklamasında bulunmuştu. Bunun üzerine harekete geçen İtalyan ekibi Juventus, Nicolo Zaniolo'nun serbest kalma bedeli olan 30 milyon euroyu ödemeye karar verdi.

REKOR KIRACAK

Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılılara şampiyonluk yolunda önemli katkı sağlayan Nicolo Zaniolo 11 maçta görev aldı. 3 kez ilk 11'de sahaya çıkan İtalyan futbolcu 5 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.