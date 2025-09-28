Nicolo Zaniolo için transfer itirafı

Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer itirafı geldi.

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Claudio Vigorelli, transfer için, "Uzun ve yorucu bir görüşme süreci oldu. Zaniolo sabırlı davrandı, Udinese'ye transfer olmayı çok istedi ve kararlılık gösterdi. Bunun doğru bir seçim olacağını hissettik ve öyle olacağına eminiz." dedi.

Zaniolo, yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanmıştı.