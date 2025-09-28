İSTANBUL 21°C / 16°C
Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli süreç hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2025 Pazar 12:14
Nicolo Zaniolo için transfer itirafı
Galatasaray'dan Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer itirafı geldi.

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, transfer süreciyle ilgili konuştu.

Claudio Vigorelli, transfer için, "Uzun ve yorucu bir görüşme süreci oldu. Zaniolo sabırlı davrandı, Udinese'ye transfer olmayı çok istedi ve kararlılık gösterdi. Bunun doğru bir seçim olacağını hissettik ve öyle olacağına eminiz." dedi.

Zaniolo, yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanmıştı.

