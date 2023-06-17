Nicolo Zaniolo, İtalya'yı karıştırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan olaylı bir şekilde ayrılan Nicolo Zaniolo, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuştu. Zaniolo, sarı-kırmızılı kulüpte adeta küllerinden doğdu.

Yıldız oyuncu, Cimbom'da kalitesini kısa sürede ortaya koydu ve Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle adından söz ettiren Zaniolo, İtalya Milli Takımı'ndan davet aldı.

Milli takımla Uluslar Ligi yarı finalindeki İspanya karşılaşmasında 90 dakika forma giydi. Karşılaşmayı 2-1 kaybetmelerine karşın Zaniolo, İtalya adına sahanın en iyisi oldu. 23 yaşındaki futbolcu maçta takımına bir penaltı kazandırdı.

35 MİLYON EURO YATIRACAK

Genç yıldızın bu performansı İtalya'da gündem olurken, takımların da ilgisi arttı. 35 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Zaniolo ile Serie A ekiplerinden Juventus ve Milan çok yakından ilgileniyor.

Milan'ın önümüzdeki günlerde Zaniolo için Galatasaray ile masaya oturmasına kesin gözle bakılıyor. Bu transfer için Milan'ın 35 milyon euro serbest kalma maddesini kullanması bekleniyor.

Ayrıca İngiltere'den Arsenal ve West Ham, İspanya'dan Atletico Madrid'in yıldız oyuncu için fiyat sorduğu iddia edildi.

BİZİ BIRAKMA!

Nicolo Zaniolo, İtalyan pazarının aranan ismi olurken İcardi'yi uğurlayan Galatasaray taraftarları ise onu da kaybetmekten korkuyor. Bu nedenle bazı kırmızılı taraftarlar, Hollanda'nın Enschede'de kentinde kalan İtalya Milli Takımı'nın kampına gitti ve yaptıkları tezahüratlarla Galatasaray'dan ayrılmamasını istediler.