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Spor

Nicolo Zaniolo kadroda yok

Kırmızı kart cezası nedeniyle İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Galatasaray'ın kadrosunda yer alamadı.

30 Mayıs 2023 Salı 20:47 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo kadroda yok
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Galatasaray'da tek eksik olan Nicola Zaniola, kırmızı kart cezası nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmesi muhtemel maç için Ankara'ya Zaniola dahil tüm futbolcularını getirdi.

STATTA BOŞ YER YOK

Ankara'da gün boyu etkili olan şiddetli yağmura rağmen stadın tamamı doldu.

Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre için tükenmişti. Ankara'da bugün olumsuz hava koşulları ve yağış nedeniyle oluşan yoğun trafiğe rağmen tribünlerde boş yer kalmadı.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurarak takımlarına şampiyonluk yolunda destek verdi.

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