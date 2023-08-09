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Spor

Nicolo Zaniolo kararını verdi! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Genç yıldızın kararını sarı kırmızılı yöneticilere bildirdiği iddia edildi. İşte detaylar...

9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo kararını verdi! Ayrılmak istiyor
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Galatasaray'ın gündeminin ilk sıralarında Nicolo Zaniolo yer alıyor. Tete ile anlaşan sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılacağı konuşulurken, oyuncu cephesinin de konuyla ilgili hamle yaptığı iddia edildi.

NICOLO ZANIOLO'DAN AYRILIK TALEBİ

Sabah'ın haberine göre Nicolo Zaniolo, Galatasaray yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

MAÇ KADROSUNDA YOKTU

İtalyan yıldız sakatlığı gerekçe gösterilerek Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşındaki Zalgiris maçında kadroya alınmamıştı. Nicolo Zaniolo dün akşamki Olimpija Ljubljana müsabakasında da yoktu.

GALATASARAY'IN PLANI 30 MİLYON EURO

Haber detayında Galatasaray'ın Zaniolo'dan 30 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi planladığı aktarıldı.

NICOLO ZANIOLO'NUN SEZON KARNESİ

2022-23 sezonunda Sarı-Kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 5 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.

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