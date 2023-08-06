Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Ne Newcastle United, ne de Juventus... İşte Zaniolo'nun 3. talibi

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile birçok takımın dikkatini çekti. Başta Newcastle United ve Juventus'un ilgilendiği bilinen yıldız isim Nicolo Zaniolo için bir teklif daha geldi.

İNGİLİZLER NİCOLO ZANİOLO TEKLİFİNİ DUYURDU



İngiliz basınına göre, bazı Arap kulüpleri de bu transfer için devreye girdi. Chronicle'ın haberine göre bir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 26 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu.

NICOLO ZANİOLO BU TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray hem mali yükten kurtulmak hem de sıcak para girişini sağlamak amacıyla bu transfere sıcak bakarken, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ise henüz bu dönemde Arabistan Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz devre arasında Galatasaray'a katıldı. İtalyan oyuncu, Galatasaray'da sahaya çıktığı 11 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Nicolo Zaniolo, toplamda 415 dakika sahada kaldı.