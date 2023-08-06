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Spor

Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Ne Newcastle United, ne de Juventus... İşte Zaniolo'nun 3. talibi

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan ve göstyerdiği performansla tekrardan büyük takımların dikkatini çeken Nicolo Zaniolo için yeni bir transferi iddiası gündeme geldi. İngiliz basını, Newcastle United ve Juventus'un dışında başka bir ekibin de oyuncuya talip olduğunu aktardı.

Star Gazetesi6 Ağustos 2023 Pazar 21:42 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo paylaşılamıyor! Ne Newcastle United, ne de Juventus... İşte Zaniolo'nun 3. talibi
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Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile birçok takımın dikkatini çekti. Başta Newcastle United ve Juventus'un ilgilendiği bilinen yıldız isim Nicolo Zaniolo için bir teklif daha geldi.

İNGİLİZLER NİCOLO ZANİOLO TEKLİFİNİ DUYURDU

İngiliz basınına göre, bazı Arap kulüpleri de bu transfer için devreye girdi. Chronicle'ın haberine göre bir Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a 26 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu.

NICOLO ZANİOLO BU TEKLİFE SICAK BAKMIYOR

Galatasaray hem mali yükten kurtulmak hem de sıcak para girişini sağlamak amacıyla bu transfere sıcak bakarken, yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ise henüz bu dönemde Arabistan Ligi'nde forma giymeye sıcak bakmıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, geçtiğimiz devre arasında Galatasaray'a katıldı. İtalyan oyuncu, Galatasaray'da sahaya çıktığı 11 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Nicolo Zaniolo, toplamda 415 dakika sahada kaldı.

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