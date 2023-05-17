Nicolo Zaniolo, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların, İstanbulspor müsabakasında çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaraylı oyuncu Nicolo Zaniolo'nun ise rakibine kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Kasımpaşa oyuncusu Günay Güvenç'in de kural dışı hareket sebebiyle disipline yollandığı duyuruldu.