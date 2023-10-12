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Spor

Nicolo Zaniolo skandalı! Yıldız oyuncu sorguda

Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı. Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali hakkında neler olacağı merak konusu. İşte detaylar...

12 Ekim 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo skandalı! Yıldız oyuncu sorguda
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Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, Milano Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir araştırma sonucu bugün öğleden sonra sorgulandı. İki oyuncunun da İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkartılmasının ardından neler olacağı merakla bekleniyor. Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya transfer olmuştu.

NICOLO ZANİOLO SORGUDA

Nicolo Zaniolo ve Sandra Tonali, Torino Savcılığı'nın yasadışı platformlarda bahis oynandığı iddiasıyla ilgili yaptığı soruşturma kapsamında dinlenmesi için Milano Polis Merkezi ofislerine çağırıldı.

FAGİOLİ DE ÇAĞIRILMIŞTI

Daha önceden Juventuslu Futbolcu Fagioli de aynı sebeple karakola çağırılarak ifadesine başvurulmuştu.

BAŞKA OYUNCULARIN DA BİLGİSİNE BAŞVURULACAK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; başka oyuncuların da bilgisine başvurulmak üzere çağırılacak.

GALATASARAY CEPHESİ HENÜZ SESSİZLİĞİNİ BOZMADI

Nicolo Zaniolo'nun bonservisini elinde bulunduran Galatasaray, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

  • Nicolo Zaniolo
  • Sandro Tonali
  • İtalya Milli Takımı

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