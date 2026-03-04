Nicolo Zaniolo'dan geleceği hakkında açıklama

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalya Serie A ekibi Udinese'de kiralık olarak kariyerini sürdüren İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Sky Sport'a dikkat çeken bir röportaj verdi.

Deneyimli oyuncu, kariyerinde olgunlaşmak istediğini belirterek "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmam gerekiyor. Bu yüzden önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Eşim için üçüncü çocuğuyum diyebilirim; işler iyi gitmediğinde bile beni destekliyor. Bu sezon yaptıklarımın büyük kısmı onun sayesinde." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nda yeniden kadroya girmek istediğini belirten Zaniolo, "Mavi forma, futbola başladığımdan beri hedefim. Bu performanslarla Gattuso'dan davet gelmesini umuyorum. Gelmezse de bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefim mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda olmak." dedi.

"UDINESE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Udinese'deki geleceği hakkında da kritik açıklamalar yapan Zaniolo, "Udinese'ye çok büyük minnettarlığım var. Son 2 yılda pek iyi oynamadım. Udinese bana inanan az sayıdaki takımdan birisi oldu. Sezon sona erdiği zaman geleceğim hakkında görüşeceğiz. Udinese'de çok mutluyum ve başka bir şey aramıyorum. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic iyi bir teknik direktör ve iyi bir insan. Bana oğlu gibi davranıyor" dedi.

Diz sakatlığından sonra sahalara dönmek için yoğun çaba harcadığını belirten Zaniolo sözlerini şöyle tamamladı:

"Elinden gelenin en iyisini yapan biriyim. En kısa sürede dönmek için her şeyi yaptım. Sabah dokuzdan akşam altıya kadar, bir gün bile izin yapmadan antrenman tesisindeydim. Çünkü çok çalışmanın her zaman karşılığını verdiğine inanıyorum."

BU SEZON ZANIOLO

Zaniolo bu sezon, İtalyan ekibinde çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.