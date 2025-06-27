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  • Nicolo Zaniolo'dan kulübe mesaj! ''Yeniden doğuşa hazırım''
Spor

Nicolo Zaniolo'dan kulübe mesaj! ''Yeniden doğuşa hazırım''

Bonservisi Galatasaray'da olan ve başarısız bir kiralık dönem geçiren İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor. Buna göre Zaniolo, Serie A ekibi Torino'ya mesaj göndererek, kulübe olan ilgisi ve saygısını iletti.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'dan kulübe mesaj! ''Yeniden doğuşa hazırım''
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İtalya'da Torino cephesinde Nicolo Zaniolo sesleri yükseliyor. Galatasaray'ın kadrosunda yer alan ancak geride kalan sezonu kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız, şimdi de Serie A ekibi Torino'ya mesaj gönderdi.

"YENİDEN DOĞUŞA HAZIRIM"

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Zaniolo, Torino Teknik Direktörü Marco Baroni'ye; motivasyonu, yeniden çıkış yapma isteği, kulübe olan ilgisi ve saygısını iletti. 24 yaşındaki oyuncu, "Granata" forması altında yeniden ayağa kalkmak istediğini belirtti.

TORİNO SADECE KİRALIK İSTİYOR

Zaniolo'nun transferi, tıpkı geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'da olduğu gibi, sadece kiralık olarak gerçekleşecek. Torino'nun planı, Galatasaray'dan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak.

BARONI'NİN SİSTEMİNE UYGUN

Baroni'nin 4-2-3-1 sisteminde Zaniolo için en az iki pozisyon uygun görünüyor. Sol ayağını etkili kullanan genç oyuncu, sağ kanatta veya merkezde 10 numara pozisyonunda görev alabilir. Bu durumda Vlasic'in sol tarafa kaydırılması gündeme gelebilir.

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