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Spor

Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması

Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, 'Türkiye'de mutluyum, neler olacağını göreceğiz' dedi.

20 Haziran 2023 Salı 19:18 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'dan transfer açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, Nicolo Zaniolo'nun adı birçok Avrupa deviyle anılıyordu.

İtalyan yıldız, geleceği hakkında ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Zaniolo, 'Türkiye'de mutluyum, ama bakalım transfer döneminde neler olacak, transfer dönemi için asla bir şey söylemezsiniz, neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, kendisini Milli takıma geri çağıran Roberto Mancini ile olan ilişkisiyle alakalı ise, "İspanya ile maçtan önce de söylediğim gibi her şeyi Mancini'ye borçluyum, futbolda önemli bir maç oynamadan önce bile beni aradı. Her şeyi ona borçluyum, bana her zaman verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim. Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz, ancak bir gün onunla bir kulüpte çalışmaktan mutlu olurum" diye vurguladı.

Nicolo Zaniolo devre arasında geldiği Galatasaray ile 11 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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