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Spor

Nicolo Zaniolo'nun dünyası başına yıkıldı! Davada yeni gelişme

Nicolo Zaniolo davasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında çıkan habere göre Nicolo Zaniolo annesinden 40 ve babasından 80 bin euro alarak kumar borcu için kullandı. İşte detaylar...

18 Ekim 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun dünyası başına yıkıldı! Davada yeni gelişme
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Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun yasa dışı bahis çetesi üyesi olması hakkında yapılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Sportsmediaset'in haberine göre; Nicolo Zaniolo annesinden 40 ve babasından 80 bin euro alarak kumar borcu için kullandı. Ayrıca ailesi Nicolo Zaniolo için Spezia'da yeni bir daire tuttu.

ANNESİ NICOLO ZANIOLO'NUN KUMAR OYNADIĞINI BİLİYORDU

Habere göre; Yıldız oyuncunun annesi oğlunun kumar oynadığını bilirken, babası borcu olduğunu ve kime borçlu olduğunu bilmediğini söyledi.

DAVADA SON DURUM

Savcılık tarafından soruşturma altında olan Nicolò Zaniolo ve Sandro Tonali'nin geleceğine ilişkin yeni haberler geldi. İngiliz basınından İtalya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra İngiltere'de bulunan iki oyuncunun önümüzdeki Torino Savcılığı tarafından tekrardan dinlenecek.

NICOLO ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalyan oyuncu İngiliz ekibi Aston Villa ile 8 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı sunamadı.

  • kumar borcu
  • Nicolo Zaniolo
  • finansal sorun

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