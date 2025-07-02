İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8238
  • EURO
    47,0787
  • ALTIN
    4262.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo'nun menajeri konuştu! ''Galatasaray'dan ayrılacak''
Spor

Nicolo Zaniolo'nun menajeri konuştu! ''Galatasaray'dan ayrılacak''

Geçen sezonu Atalanta ve Fiorentina'da kiralık olarak geçiren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için menajeri Claudio Vigorelli açıklama yaptı. 26 yaşındaki oyuncunun geleceği hakkında konuşan Vigorelli 'Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun menajeri konuştu! ''Galatasaray'dan ayrılacak''
ABONE OL

Galatasaray'daki geleceği hala belirsiz olan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli oyuncusunun geleceği konusunda Tuttomercatoweb'e açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'DAN AYRILACAK"

İtalyan menajer, Zaniolo'nun takımdan transfer döneminde takımdan tekrar ayrılacağını belirtirken "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun. O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına." ifadelerini kullandı.

"GERİDE BIRAKMAMIZ GEREKEN BİR YIL"

Claudio Vigorelli, Zaniolo'nun geçen sezonki durumuna da "Biraz çelişkili bir yıldı. Bir projeye başladık, ocak ayında takım değiştirdik ve birkaç nedenden dolayı işler iyi gitmedi. En önemlisi Raffaele Palladino'nun şubat ayında yaptığı değişikliklerdi. Geride bırakmamız gereken bir yıl, yeni sezonu düşünelim." sözleriyle değindi.

SEZON PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezonun ilk kısmını kiralık olarak Atalanta'da geçirirken ikinci kısmını ise diğer bir Serie A ekibi Fiorentina'da yine kiralık geçirmişti. Bu karşılaşmalarda toplam 36 maça çıkan İtalyan futbolcu, 3 gol 3 asistli skor katkısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.