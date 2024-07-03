İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,574
  • EURO
    35,3074
  • ALTIN
    2474.03
  • BIST100
    10688
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu
Spor

Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu

Aston Villa ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atlanta olacağı iddia edildi.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 15:07 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu
ABONE OL

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağını açıkladı.

Haberde futbolcunun kiralık olarak Atalanta'ya gideceği ve maçların yüzde 65-70'inde oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Transfer bedeliyle ilgili olarak ise 3 milyon euro kiralama ücreti ve 18 milyon euro satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.

Öte yandan bonuslarla birlikte Zaniolo'nun Atalanta'ya toplam maliyetinin 22-23 milyon euro olacağı aktarıldı.

Zaniolo ile ilgilenen bir başka ekip Fiorentina ise futbolcunun görüşmeleri reddetmesi sonrası yarıştan çekildi.

Nicolo Zaniolo geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla 40 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken asist katkısı üretemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.