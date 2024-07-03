Nicolo Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo'nun yeni adresinin Atalanta olacağını açıkladı.

Haberde futbolcunun kiralık olarak Atalanta'ya gideceği ve maçların yüzde 65-70'inde oynaması durumunda zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.

Transfer bedeliyle ilgili olarak ise 3 milyon euro kiralama ücreti ve 18 milyon euro satın alma opsiyonu olacağı ifade edildi.

Öte yandan bonuslarla birlikte Zaniolo'nun Atalanta'ya toplam maliyetinin 22-23 milyon euro olacağı aktarıldı.

Zaniolo ile ilgilenen bir başka ekip Fiorentina ise futbolcunun görüşmeleri reddetmesi sonrası yarıştan çekildi.

Nicolo Zaniolo geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla 40 maça çıktı.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken asist katkısı üretemedi.