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  • Nicolo Zaniolo'ya açık teklif! “Seni yazın alacağım”
Spor

Nicolo Zaniolo'ya açık teklif! “Seni yazın alacağım”

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan dünya yıldızı Nicolo Zaniolo için teklifler gelmeye devam ediyor. İtalya devi Nicolo Zaniolo'ya sezon sonu için mesaj gönderdi. Mesajın “Seni yazın alacağım” olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Takvim7 Nisan 2023 Cuma 10:27 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya açık teklif! “Seni yazın alacağım”
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Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin, G.Saray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'yu İstanbul'a gelmeden önce aradı ve "Seni yazın alacağım" dediği öne sürüldü.

MALDINI GENÇ OYUNCUYU ARADI

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasında, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin Zaniolo'ya sezon sonu için transfer sözü verdiği ileri sürüldü.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Galatasaray macerasına başarılı bir şekilde başlayan ve 3 maçta 2 gol atarak taraftarların gönlünü kısa sürede kazanan Zaniolo için geçtiğimiz günlerde Milan ve Juventus'un devrede olduğu iddia edilmişti.

SICAK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

İtalyan basınındaki habere göre 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferinden saatler önce Milan Teknik Heyet Sorumlusu Maldini ile bir görüşme yaptı. İddialara göre Maldini, Zaniolo'ya İstanbul'a hareket etmeden birkaç saat önce önümüzdeki yaz kendisi için yeni bir transfer girişiminde bulunacağını söyledi.

JUVENTUS DA SIRADA

Maldını'nın bu görüşmede yıldız futbolcu Zaniolo'ya "Seni yazın alacağız" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Zaniolo'nun Galatasaray ile imzaladığı sözleşmede 35 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Milan'ın dışında İtalya'nın bir başka büyük kulübü Juventus'un da yıldız oyuncuyu transfer etmek için sırada beklediği öğrenildi.

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