İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2024 Çarşamba / 15 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2201
  • EURO
    35,0208
  • ALTIN
    2507.26
  • BIST100
    10895.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zaniolo'ya kötü haber! Ameliyat olacak
Spor

Nicolo Zaniolo'ya kötü haber! Ameliyat olacak

Bonservisini Galatasaray'da bulunduran Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun, 22 Mayıs Çarşamba günü ameliyat olacağı fakat sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği söylendi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 00:06 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya kötü haber! Ameliyat olacak
ABONE OL

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle EURO2024'ü kaçıracak Nicolo Zaniolo için olay bir iddia ortaya atıldı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre 24 yaşındaki İtalyan yıldız oyuncunun 22 Mayıs Çarşamba günü ameliyat olacağı fakat sezon başında yapılacak kamplarda yer alabileceği söylendi.

Ayırca Fiorentia'yla birlikte birçok İtalyan kulübünün yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği de iddia edildi.

39 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.