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Spor

Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Spaletti, Belçika maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Lorenzo Pellegrini'n yerine Nicolo Zaniolo'yu tercih etti.

11 Ekim 2024 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Nicolo Zaniolo'ya milli takım müjdesi
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Avrupa UEFA Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında İtalya, sahasında Belçika'yı ağırladı. İtalya'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın 40.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı edildi.

Maçın ardından İtalya Milli Takımı teknik direktörü Spaletti'nin Pellegrini yerine tercihi Atalanta forması giyen Nicolo Zaniolo'dan yana oldu.

İtalya Milli Takımı bir sonraki maçta evinde İsrail Milli Takımını konuk edecek.

  • Nicolo Zaniolo
  • italya milli takımı
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