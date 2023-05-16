İSTANBUL 28°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2023 Salı / 26 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,72
  • EURO
    21,4377
  • ALTIN
    1260.94
  • BIST100
    4589.71
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nicolo Zinolo oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü
Spor

Nicolo Zinolo oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zinolo, İstanbulspor maçının 75. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 22:40 - Güncelleme:
Nicolo Zinolo oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gördü
ABONE OL

Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zinolo, İstanbulspor maçının 75. dakikasında kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile deplasmanda mücadele ederken, sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldı. Müsabakanın 69. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçın 73. dakikasında bir pozisyonda Zaniolo ceza sahası içine girerek Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu, İtalyan futbolcuya sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kartı iptal ederek, Nicolo Zaniolo'ya direkt kırmızı kart verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.