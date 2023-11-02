İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nihad Mujakic: Benim için en iyisi Edin Dzeko
Spor

Nihad Mujakic: Benim için en iyisi Edin Dzeko

Ankaragücü'nün Bosna-Hersekli stoperi Nihad Mujakic Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşam2 Kasım 2023 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Nihad Mujakic: Benim için en iyisi Edin Dzeko
ABONE OL

Geçen sezon FK Sarajevo'dan 500 bin euroya Ankaragücü'ne transfer olan ve bu yıl ise Süper Lig'de 9 maçta süre alan Bosna Hersekli Nihad Mujakic, Sportsport.ba'ya verdiği röportajda Türkiye ve Süper Lig'den bahsetti.

25'lik savunmacı Nihad Mujakic, Dzeko'ya övgüler yağdırdı: "1.5 yıldır buradayım, Ankaragücü'ne gelebilmek başarıdır. Neredeyse tüm maçlarda oynadım. Biz Balkan oyuncuları, Türkiye'de takdir ediliyoruz ve seviliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY ÇOK İSİM VAR"

Trendyol Süper Lig'de çok fazla üst düzey oyuncu olduğunu söyleyen Nihad Mujakic, "Üst düzey çok isim var. Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Szymanski, Dusan Tadic gibi. Ama benim için Edin Dzeko en iyisi diyebilirim. Performansıyla gösteriyor. Yaşı ne olursa olsun büyük bir yıldız. Türkiye'de hakkında çok şey konuşuluyor ama Dzeko Dzeko'dur, bunu söyleyebilirim. Dev kulüpler burada topa sahip olmak istiyor. Daha küçük takımlar mümkün olduğunca kısa paslarla hızlı çıkmak istiyor. Ligin düzeni bu. Türkiye'de büyüklere karşı oynamak keyiflidir." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Galatasaray'a karşı 55 bin taraftar önünde oynadık. Fenerbahçe'yi ise 25 bin taraftarımızla güzel bir şekilde ağırladık. Güzel atmosferlere sahip maçlar yaşanıyor. Ancak 3 büyükler dışındaki takımlar taraftar toplamakta biraz zorlanıyor. Çok futbol programı var. Türkiye'de futbol ile yaşıyorsun. Bu sezon öldürücü bir şampiyonluk yarışı olacak. Favorim yok. İki harika takım var nüanslar belirleyecek. Beşiktaş da silinmemeli. Bu uzun bir yarış. Emre Belözoğlu hocamızın kariyeri çok büyük."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.