Nihad Mujakic: Benim için en iyisi Edin Dzeko

Geçen sezon FK Sarajevo'dan 500 bin euroya Ankaragücü'ne transfer olan ve bu yıl ise Süper Lig'de 9 maçta süre alan Bosna Hersekli Nihad Mujakic, Sportsport.ba'ya verdiği röportajda Türkiye ve Süper Lig'den bahsetti.

25'lik savunmacı Nihad Mujakic, Dzeko'ya övgüler yağdırdı: "1.5 yıldır buradayım, Ankaragücü'ne gelebilmek başarıdır. Neredeyse tüm maçlarda oynadım. Biz Balkan oyuncuları, Türkiye'de takdir ediliyoruz ve seviliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY ÇOK İSİM VAR"

Trendyol Süper Lig'de çok fazla üst düzey oyuncu olduğunu söyleyen Nihad Mujakic, "Üst düzey çok isim var. Mauro Icardi, Dries Mertens, Hakim Ziyech, Szymanski, Dusan Tadic gibi. Ama benim için Edin Dzeko en iyisi diyebilirim. Performansıyla gösteriyor. Yaşı ne olursa olsun büyük bir yıldız. Türkiye'de hakkında çok şey konuşuluyor ama Dzeko Dzeko'dur, bunu söyleyebilirim. Dev kulüpler burada topa sahip olmak istiyor. Daha küçük takımlar mümkün olduğunca kısa paslarla hızlı çıkmak istiyor. Ligin düzeni bu. Türkiye'de büyüklere karşı oynamak keyiflidir." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Galatasaray'a karşı 55 bin taraftar önünde oynadık. Fenerbahçe'yi ise 25 bin taraftarımızla güzel bir şekilde ağırladık. Güzel atmosferlere sahip maçlar yaşanıyor. Ancak 3 büyükler dışındaki takımlar taraftar toplamakta biraz zorlanıyor. Çok futbol programı var. Türkiye'de futbol ile yaşıyorsun. Bu sezon öldürücü bir şampiyonluk yarışı olacak. Favorim yok. İki harika takım var nüanslar belirleyecek. Beşiktaş da silinmemeli. Bu uzun bir yarış. Emre Belözoğlu hocamızın kariyeri çok büyük."