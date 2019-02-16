İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,28
  • 5,9675
  • 224.216
  • 102.715
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nihat Özdemir: Ali Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak

Fenerbahçe eski başkan vekili ve TFF yöneticisi Nihat Özdemir, Ali Koç'u eleştirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Riva'da geçtiğimiz perşembe akşamı FIFA Başkanı Infantino'nun onuruna verilen yemekte TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir içini döktü. 
 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile FIFA Başkanı İnfantino, Türk futbolunun geleceğini masaya yatırırken, diğer yöneticiler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un TFF'yi eleştiren açıklamaları gündemdeydi. 
 
Bir dönem sarı-lacivertli kulüpte başkan vekilliği görevini yürüten Nihat Özdemir, Ali Koç'un sözlerini şu şekilde değerlendirdi:
 
TFF YÖNETİMİNE BEN KEFİLİM
 
"Fenerbahçe'nin iç siyasetine karışmak istemiyorum ama tuttuğumuz kulübün durumu da herkesi derinden yaralıyor. Ali Koç'un yönetimi büyük beklentilerle göreve geldi ama bu beklentilerin çok uzağında kaldılar. Bir günah keçisi arıyorlar anlaşılan. Ben TFF'nin tarafsızlığının teminatıyım. Fenerbahçe'nin veya başka bir kulübün aleyhine hiç bir uygulamaya göz yummam. Koç'un yaptığı kendi günahına mazeret aramak. Üzülüyorum."
 
(Sabah)
 

Azez´de PKK/YPG karşıtı gösteri düzenlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK: 91 bin 93 seçmemin kaydı donduruldu

YSK: 91 bin 93 seçmemin kaydı donduruldu

TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı

TÜRKSAT'ı işgal eden darbecilere rekor ceza onandı

Vali Aktaş açıkladı: 15 yapı bugün yıkılacak

Vali Aktaş açıkladı: 15 yapı bugün yıkılacak

Android telefonları bekleyen tehlike

Android telefonları bekleyen tehlike

CHP'li Beşiktaş Belediyesinde skandallar bitmiyor

CHP'li Beşiktaş Belediyesinde skandallar bitmiyor

Türkiye’nin en pahalı yolu hizmete giriyor

Türkiye’nin en pahalı yolu hizmete giriyor

ÖSYM'den müjde: Bütün sınavları kapsayacak

ÖSYM'den müjde: Bütün sınavları kapsayacak

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
 

POPÜLER HABERLER

Van´da polisin kolunu ısıran HDP´li vekil, bu kez de Diyarbakır´da polise zor anlar yaşattı

Van´da polisin kolunu ısıran HDP´li vekil, bu kez de Diyarbakır´da polise zor anlar yaşattı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA