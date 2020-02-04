Nihat Özdemir basının karşısına çıkacak

04.02.2020 19:24 - Güncelleme: 04.02.2020 19:25

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak.