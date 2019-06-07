27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8337
  • 6,6205
  • 251.478
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nihat Özdemir: Bu sezon değişiklik olmayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı ile ilgili çalışmalar yaptıklarını ancak bu sezon bir değişiklik olmayacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Özdemir yaptığı açıklamada, "Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız. Bütün kulüplerimizin verdiği bir kararda buluşacağız. Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

YABANCI SAYISI SINIRLANDIRILACAK

Nihat Özdenir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yabancı oyuncu sayısının sınırlanacağını söylemiş ve planlanan değişimi dile getirmişti.

Özdemir açıklamasında, "Yabancı sayısını arttırdığım için bir kalitenin geldiğine de ben inanıyorum. Türk oyuncular gerekli sayıda yer bulamıyorlar. Bazı takımlar 11 yabancı ile maçlara çıktı, bu spor kamuoyunu üzdü, yöneticileri üzdü. Bu 11 yabancı ve 11 yabancıyı oynatabilme yetkisi bir süreç içinde sonlanmalıdır. Bunu sadece TFF'nin oturup karar alıp, uygulayacağız demesinin doğru olduğuna da inanmıyorum. Bunun katılımlarla bir süreç içinde gittikçe azaltılması gerektiğine inanıyoruz. Sadece mesela 8 olacak, 2 tribünde olaca, 4 kulübede olacak. Ya da 6 diyeceğiz, 6+2+2 yapacağız mesela" ifadelerini kullanmmıştı.

E-5´te motosikletliler otomobilin önünü kesti: Parasını vereceksin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Yemen'de camiye silahlı saldırı

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Hindistan'da kum fırtınası dehşeti: 19 ölü

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Beyaz Saray'da kritik zirve! Tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!

Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim!

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan Mesut Özil’in nikah şahidi oldu

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Çin'den ABD'ye 'zeytin dalı'

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın doğalgaz anlaşmasına tepki

Putin’den Erdoğan’a övgü: Delikanlı gibi...

Putin’den Erdoğan’a övgü: Delikanlı gibi...
 

POPÜLER HABERLER

PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi

PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

Kendilerine özgü teknikleri dikkat çekiyor! Mühendis gibi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA