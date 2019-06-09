Nihat Özdemir: En önemli maçı kazandık

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, Konya'da yer alan taraftarlara teşekkür etti ve büyük bir cesaretle yürüyeceklerinin altını çizdi.

Nihat Özdemir: "Grubumuzdaki en önemli maçı kazandık"

Nihat Özdemir, "Çok önemli bir maçtı. Grubumuzdaki en önemli maçtı. 9 puan olduk. İzlanda maçında da böyle oynarsak kazanıp döneriz. Konya seyircisine teşekkür ederiz. Hocamıza teşekkür ederiz. Büyük bir cesaretle yürüyeceğiz. Umarım devamı gelir. Konya bize uğurlu geldi. Bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.