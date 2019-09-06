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Nihat Özdemir: İstanbul'a dönüş zamanı gelmişti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı'nın yaklaşık 5 yıl sonra İstanbul'da resmi maç yapacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

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Başkan Özdemir, Türkiye'nin 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın İstanbul'da Andorra'yla oynayacağı karşılaşma öncesi yayımlanan maç kitapçığına değerlendirmelerde bulundu.
 
İstanbul'da milli maçın uzun bir aradan sonra oynanacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
 
"A Milli Takım'ımızın yaklaşık beş yıl aradan sonra İstanbul'da resmi bir maça çıkmasının heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İstanbul'a dönüş zamanı gelmişti. Beşiktaş Park'ta Andorra'yı ağırlayacağız. Milli coşkumuz, ekim ayında Şükrü Saracoğlu, kasım ayında da Türk Telekom Stadı'nda devam edecek. Ay-yıldız özlemi taşıyan İstanbullu futbolseverlerimizin bu maçlarda milli takımımızın yanında olacağına inancımız tam. Tribünlere gelecek tüm taraftarlarımızı, sizden-bizden ayrımı yapmaksızın milli takım ve bayrak tutkusuyla ekibimize tüm güçleri ile destek olmaya davet ediyorum. Şimdi A Milli Takım'ın yanında olma, destek verme zamanı."
 
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara güvendiğini aktaran Özdemir, "Tecrübeli hocamız Şenol Güneş yönetiminde, büyük işlere imza atacaklarına inandığımız jenerasyonla istikrarlı şekilde turnuvalar takımı olmayı ve dünya sıralamasında ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. 2020 yolculuğunda da rakip ayırt etmeksizin mücadele ederek önce Andorra, sonra Moldova ile oynayacağımız maçlardan 6 puan alıp gruptaki şansımızı daha da kuvvetli hale getirmek istiyoruz. Beşiktaş Park'ta ülkece ihtiyacımız olan milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birisine daha imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
 
AA

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