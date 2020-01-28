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Spor

Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil

TFF Başkanı Nihat Özdemir, erteleme kararıyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzon’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük.”

27.01.2020  23:55 - Güncelleme: 28.01.2020  08:00

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gittiği Afrika gezisindeydi. Telefonla kendisine ulaştık. Erteleme kararından sonra ülkede yaşanan polemiğin çok anlamsız olduğunu söyledi. Özdemir erteleme kararı nedeniyle birilerinin hedef gösterilmesinin ve bu konuda polemik yaratılmasının doğru olmadığını belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Biz yönetim olarak kararımızı verdik. Ve biz onun doğru bir karar olduğuna inanıyoruz. Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne Trabzonspor’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Bunlar iş değil. Biz Türkiye’nin futbol vizyonuna uygun davranırız. Orada acı bir deprem olmuş. Sadece futbol değil, bütün spor organizasyonları iptal edilmiş. Kimse böyle bir ortamda futbol oynamayı düşünmez, ondan keyif almaz. Bunun oynanması için ısrarcı olanları da anlamıyorum. Biz doğru bildiğimizi yapıyoruz. Arkadaşlarla oturduk, tüm yönetim kurulu üyelerimizle Pazar günü incelemesini yaptık ve bu kararı aldık. Rakibine jest yap diye bir kampanya var. Buna da herkesin önem vermesini diliyoruz."

(Akşam)

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