Süper Lig'de yarın başlayacak olan 2021-2022 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Başkan Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız."
"Kulüpler Birliği ile uyuşmadığımız dönemler oluyor. Bu normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir."
"Sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Bu rakama karar verirken de geçmiş yıllara baktık. Geçen yıl ortalama 7.2 yabancı oynatılmış."
"UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor."
"Gol çizgisi meselesi, çok az olan bir olay ama çok kritik bir maçta olabilir. Bu teknolojiyi de bir an önce geliştirmeliyiz. TFF olarak bu konuyu destekliyoruz."
"Gelecek sezon (2022-2023 sezonu) artık TFF 1. Lig'de de VAR olacak.
"Maçlara giren taraftarların çift aşılı olmasını istiyoruz. Ligde 3 hafta sonra milli ara olacak. Çift aşı sistemi oturmuşsa, ilk 3 haftadan sonra stadyum kapasitelerini arttırabiliriz. Belki %75'e çıkabiliriz. 3 haftadaki vaka sayılarına bağlı."
"Yayıncı kuruluş anlaştığımız rakamların tamamını ödedi. Saat 14.00'ten sonra tüm kulüplerimize ödemeleri yapacağız."
"Bu sene Aralık ayına kadar yayıncı kuruluş için yeni ihaleyi yapmamız lazım. 9 kişilik bir komisyon kurduk. 31 Aralık 2021'den önce bu yayın ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl için kimin yayıncı olacağını göreceğiz. Yeni ihaleye kim girecekse gelsin, teklifini versin. Şartnameye uyarsa hayırlı olsun der çalışmaya başlarız. Digitürk önemli yatırımlar yaptı Türkiye'de. Meyvesini toplamak isteyeceklerdir ama bu bir açık ihale. Hayırlısı neyse o olsun..."
"Barcelona, Messi'yi takım harcama limitinden dolayı elinde tutamadı. Harcama limitlerini, TFF Sicil Kurulumuzla beraber çalışarak yapıyoruz. Bunu yaymayı düşünüyoruz. TFF 1. Lig'e de yapmak istiyoruz. 2. ve 3. Lig'den de "Bize de limit gelsin" talepleri var"
"Gelecek sezon 4 takım düşecek, 3 takım yükselecek ve Süper Lig'e gelecek sezon 19 takımla devam edeceğiz. Topal bir sezon olacak ama sonrasında 18 takıma düşüp öyle devam edeceğiz."