12 Ağustos 2021 Perşembe 14:13 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 14:13

Süper Lig'de yarın başlayacak olan 2021-2022 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir önemli açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'a konuşan Başkan Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:

ZEMİNİ İYİ OLMAYAN STADA MAÇ YASAĞI

"Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız."

"KULÜPLER BİRLİĞİNİ DİNLERİZ AMA KARARI BİZ VERİRİZ"

"Kulüpler Birliği ile uyuşmadığımız dönemler oluyor. Bu normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir."

YABANCI FUTBOLCU KARARINDA İSTATİSTİK ETKİSİ

"Sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Bu rakama karar verirken de geçmiş yıllara baktık. Geçen yıl ortalama 7.2 yabancı oynatılmış."

"DEPLASMAN GOLÜ KURALINI KALDIRDIK"

"UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor."

"GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİNİ DESTEKLİYORUZ"

"Gol çizgisi meselesi, çok az olan bir olay ama çok kritik bir maçta olabilir. Bu teknolojiyi de bir an önce geliştirmeliyiz. TFF olarak bu konuyu destekliyoruz."

1. LİG'E DE VAR GELİYOR

"Gelecek sezon (2022-2023 sezonu) artık TFF 1. Lig'de de VAR olacak.

"TARAFTAR KAPASİTESİNİ YÜZDE 75'E ÇIKARTABİLİRİZ"

"Maçlara giren taraftarların çift aşılı olmasını istiyoruz. Ligde 3 hafta sonra milli ara olacak. Çift aşı sistemi oturmuşsa, ilk 3 haftadan sonra stadyum kapasitelerini arttırabiliriz. Belki %75'e çıkabiliriz. 3 haftadaki vaka sayılarına bağlı."

"YAYINCI KURULUŞ PARAYI ÖDEDİ"

"Yayıncı kuruluş anlaştığımız rakamların tamamını ödedi. Saat 14.00'ten sonra tüm kulüplerimize ödemeleri yapacağız."

"YENİ İHALE İÇİN KOMİSYON KURDUK"

"Bu sene Aralık ayına kadar yayıncı kuruluş için yeni ihaleyi yapmamız lazım. 9 kişilik bir komisyon kurduk. 31 Aralık 2021'den önce bu yayın ihalesini yapacağız. Önümüzdeki 5 yıl için kimin yayıncı olacağını göreceğiz. Yeni ihaleye kim girecekse gelsin, teklifini versin. Şartnameye uyarsa hayırlı olsun der çalışmaya başlarız. Digitürk önemli yatırımlar yaptı Türkiye'de. Meyvesini toplamak isteyeceklerdir ama bu bir açık ihale. Hayırlısı neyse o olsun..."

"ALT LİGLERE DE HARCAMA LİMİTİ GETİRECEĞİZ"

"Barcelona, Messi'yi takım harcama limitinden dolayı elinde tutamadı. Harcama limitlerini, TFF Sicil Kurulumuzla beraber çalışarak yapıyoruz. Bunu yaymayı düşünüyoruz. TFF 1. Lig'e de yapmak istiyoruz. 2. ve 3. Lig'den de "Bize de limit gelsin" talepleri var"

"GELECEK SEZON SÜPER LİG'DE 19 TAKIM OLACAK"

"Gelecek sezon 4 takım düşecek, 3 takım yükselecek ve Süper Lig'e gelecek sezon 19 takımla devam edeceğiz. Topal bir sezon olacak ama sonrasında 18 takıma düşüp öyle devam edeceğiz."